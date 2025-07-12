Kasımpaşa, İstanbulspor ile 2-2 Beraber Kaldı

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Kasımpaşa, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yaptığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın gollerini Mortadha Ben Ouanes ve Claudio Wink atarken, İstanbulspor'un gollerini Emir Kaan Gültekin ve Özcan Şahan kaydetti.

Kasımpaşa, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakada Kasımpaşa'nın golleri Mortadha Ben Ouanes ve Claudio Wink attı.

İstanbulspor'un gollerini ise Emir Kaan Gültekin ve Özcan Şahan kaydetti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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