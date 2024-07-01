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Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Otokoç ile olan forma göğüs sponsorluğunu yeniledi. Yapılan anlaşmaya göre bonuslar dahil 347 milyon TL sarı-lacivertlilerin kasasına girecek.

Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için Otokoç ile bonuslar dahil 347 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor

OTOKOÇ İLE YOLA DEVAM

Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Koç Holding Fenerbahçe Otokoç Futbol Finans Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Yeşil:

10 milyon euro.. TL ile mi çalışıyorlar.

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Fatih Toprak :

Otokoç :) Adam taraftarla dalga geçiyor, kendi kendine sponsor oluyor herif... :)

17
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Emre Yiğit:

aman ne çok para ya 10 milyon Euro yapıyor:)

8
0
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Köfteci Jardel:

Vallahi helal olsun. Keşke bizim başkanımız da böyle cebinden para koysa. Tamam adam ligte şampiyon olamadı ama 183 milyon euro cebinden harcadı şimdiye dek. Bu ne demek biliyor musunuz?

4
3
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Erdal Adil:

hepi topu 10 milyon Euro ..adam gibi bir topçu bile alanamaz..çok büyük bir rakam değil

2
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Bilal Yildiz:

7 milyon euro + kdv kendi kendine para vermis

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0
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