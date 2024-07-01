Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor

Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için Otokoç ile bonuslar dahil 347 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

OTOKOÇ İLE YOLA DEVAM

Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir.