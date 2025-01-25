Karşıyaka, Bulvarspor'u 1-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Karşıyaka, sahasında Bulvarspor'u 74. dakikada Ali Sinan Gayla'nın attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği Bulvarspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Şahin Berker, Hakan Balkan, Bülent Korkmaz
Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Bedirhan Altunbaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz, İsmail Güner, Hakan Barış, Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç (Yasin Ozan dk. 68), Enes Nalbantoğlu ( Ali Sinan Gayla dk. 23), İshak Kurt ( Mert Yusuf Torlak dk. 68)
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Bulvarspor: Ali Taha Demir, Emin Kaan Arslan, Deniz Solmaz, Ensar Bilir, Salim Farsak (Umut Yaşar Keçeci dk. 82), Hakkı Şimşek (Mahmut Caner Alioğlu dk. 72), Kaan Güdü, Fatih Kızılay (Ömer Çetinbaş dk. 90), Cihan Canpolat (Enes Ersoy Öztürk dk. 72), Çağlar Özel, Ayberk Altan
Teknik Direktör: Fuat Erarslan
Gol: Ali Sinan Gayla (dk. 74) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç, Ali Sinan Gayla (Karşıyaka), Salim Farsak, Hakkı Şimşek (Bulvarspor) - İZMİR