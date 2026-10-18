Karşıyaka Basketbol, 1 milyon dolar civarı borca rağmen önce ligde kalmayı hedefliyor

Mali sıkıntılar ve borç yüküne rağmen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2 galibiyetle başlayan Karşıyaka Basketbol, öncelikle ligde kalma endişesi yaşamadan sezonu tamamlamayı, ardından play-off yarışında yer almayı hedefliyor.

Ligde 53 sezondur aralıksız mücadele eden ve geçen yıl alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, son hafta maçında sahasında konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u son saniye basketiyle 84-82 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.

Bu sezona yeni yönetim, başantrenör ve kadroyla giren İzmir temsilcisi, ligde ilk 4 haftada evinde 2 galibiyet aldı.

"Şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, AA muhabirine, haziran ayında gerçekleştirilen genel kurulda göreve geldiklerini anımsatarak, tüm şubelerde yapılanmaya gittiklerini ve çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

En büyük yüklerinin basketbolda olduğunu ve 1 milyon dolar civarında bir borç yüküyle başladıklarını anlatan Tusder, şöyle konuştu:

"Geçmişten kalan FIBA borçlarının sadece yüzde 60'ının peşinatını ödedik. Bize güvenerek belli yabancı oyuncuların üzerindeki peşinatları aldılar ve onların aylık taksitleri kaldı. Onları ödeyeceğiz. Yine 13-14 oyuncumuzun ve antrenörümüzün, yardımcı antrenörlerimizin borçlarını kapattık. Bunun yanında geçen seneden kalan yabancı borçları var. Onlar şimdi yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Onlardan da karşılıklı anlaşarak bir pazarlık yapacağız. Onlarla da belli bir ödeme takvimi oturtmayı planlıyoruz ama şu an için önceliğimiz mevcut kadromuzu ödemek. Şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok."

"Biz bugünlere alışkın değiliz"

Tusder, bu sezonki hedeflerinin güvenli bölgede kalmak olduğunu vurgulayarak, "Geçen seneki, 2 yıl önceki gibi 'düştü, son topta kaldı' durumunu bir daha yaşamak istemiyoruz çünkü geçen sezon ben, eşim, taraftarlarımızın hepsi ağladı. Biz bugünlere alışkın değiliz. Biz kupalara, başarıya alışık bir camiayız. Her anlamda futbol, basketbol ve voleybol fark etmiyor." dedi.

Karşıyaka armasının her zaman en üstte olması için çalışacaklarını anlatan Tusder, "Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin en düşük bütçesiyle yola çıktık. Bizim ilk amacımız ligde kalmak. İnşallah yaptığımız yeni takviyemizle birlikte neden play-off olmasın, kovalarız ama ilk hedefimiz güvenli alanda ligi bitirmek." ifadelerini kullandı.

"Korkutan değil de heyecan yaratan bir takım oluşturduk"

Karşıyaka Basketbol Genel Menajeri Selim Çınar da yaşadıkları zorluklara değinerek borç yüküne rağmen birçok şeyi aştıklarını söyledi.

Mücadeleci bir takım kurmayı başardıklarını anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Umarım korkutan değil de heyecan yaratan bir takım oluşturabiliriz diyordum. Sanıyorum aldığımız geri bildirimlerden de böyle bir takım oluşturduk diye düşünüyorum. Şanssız bir sakatlık yaşadık Galatasaray maçında. Xavier Munford'u sakatlıktan dolayı kaybettik. Onun yerine en azından kısa süre de olsa bizimle beraber olabilecek, gerekirse sezonun devamını getirebileceğimiz yeni bir oyuncu ekledik. Umarım o da kısa sürede kimyası şu an için çok iyi görünen takımın içerisinde yerini bulacaktır ve devamında keyif alacaktır."

Çınar, başantrenörleri Nenad Markovic'in tercihlerinden yola çıkarak iyi bir kadro oluşturduklarını, adım adım gidip hedefi ona göre belirlemek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA