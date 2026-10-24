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Kars 36 Spor, 2. haftada evinde Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 mağlup etti

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Kars 36 Spor, 2. haftada evinde Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 mağlup etti
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Kars 36 Spor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin 2. haftasında evinde Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ali Kemal Özkan, Emre Aydoğan ve Muhammet Apuhan kaydetti.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele eden Kars 36 Spor, ligin 2. haftasında evinde Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 mağlup etti.

Kars 36 Spor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Yeşil-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Ali Kemal Özkan, Emre Aydoğan ve Muhammet Apuhan kaydetti. Ali Kemal Özkan, 39. dakikada topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle üstünlüğü ele geçiren Kars 36 Spor, soyunma odasına avantajlı gitti. 74. dakikada sahneye çıkan Emre Aydoğan, kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden sonra rahatlayan Kars 36 Spor, kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutarak rakibinin dönüşüne izin vermedi. Maçın son bölümünde de hücumdan vazgeçmeyen yeşil-beyazlılarda uzatmalarda Muhammet Apuhan skor 3-0'a getirdi.

Sahasında aldığı farklı galibiyetle moral bulan Kars 36 Spor'da maç sonunda büyük sevinç yaşandı. Futbolcular galibiyeti tribünlerdeki taraftarlarla paylaşırken, yeşil-beyazlı ekibin ortaya koyduğu mücadele alkış aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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