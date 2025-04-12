Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Asılsız ihbar yapanlar yanacak! 15 bin TL ceza geliyor, tekrarda iki kat ödenecek

Bunu yapan yandı! 15 bin TL ceza geliyor, tekrarda iki kat ödenecek
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Karnı burnunda maça çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi'nde ilginç bir an yaşandı. Brezilyalı voleybolcu Priscila Heldes, 5 aylık hamileyken sahaya çıktı.

Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final maçında Fluminense, Sesi Bauru'yu konuk etti.

KARNI BURNUNDA MAÇA ÇIKTI

Fluminense forması giyen Priscila Heldes mücadeleye damga vurdu. 33 yaşındaki voleybolcu Heldes, 5 aylık hamileyken sahaya çıktı.

MAÇI KAYBETTİLER

Karşılaşmaya etkili paslarıyla damga vuran Heledes taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Heldes'in performansına rağmen Fluminense sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Karnı burnunda maça çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.