Karnı burnunda maça çıktı
Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi'nde ilginç bir an yaşandı. Brezilyalı voleybolcu Priscila Heldes, 5 aylık hamileyken sahaya çıktı.
Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final maçında Fluminense, Sesi Bauru'yu konuk etti.
KARNI BURNUNDA MAÇA ÇIKTI
Fluminense forması giyen Priscila Heldes mücadeleye damga vurdu. 33 yaşındaki voleybolcu Heldes, 5 aylık hamileyken sahaya çıktı.
MAÇI KAYBETTİLER
Karşılaşmaya etkili paslarıyla damga vuran Heledes taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Heldes'in performansına rağmen Fluminense sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.