Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu
İtalya Serie A ekibi Como'nun kalecisi Pepe Reina, futbol kariyerinin son maçına Inter karşısında çıktı. Ancak deneyimli kaleci, maçı kırmızı kartla tamamlayamadı. Maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek oyun dışına çıkan Reina, kariyerinin son maçını 10 kişi bırakarak tamamlamış oldu. Maçın ardından Como takımı ve taraftarlar, Reina'ya duygusal bir veda etti.
Serie A'da 2024/25 sezonunun son haftası iki maçla başladı. Haftanın açılışında Napoli-Cagliari ve Como-Inter maçları oynandı. Evinde 2-0 kazanan Napoli, tarihinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etti. Inter, deplasmanda kazansa da bu sonuç şampiyonluk için yetmedi.
SON MAÇINI TAMAMLAYAMADI
İtalya Serie A ekibi Como'nun 42 yaşındaki kalecisi Pepe Reina, futbol kariyerini Inter maçıyla noktaladı. Inter karşılaşmasına ilk 11'de başlayan deneyimli kaleci, ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Futbolculuk kariyerinin son maçında takımını 10 kişi bırakan Reina, mücadeleyi tamamlayamadan kenara geldi. Maçın ardından Como'da futbolcular ve taraftarlar Pepe Reina'ya veda etti.