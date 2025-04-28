Karim Adeyemi'den ağızları açık bırakan "Gurbet" performansı

Futbolda saha içindeki anlar kadar saha dışında yaşananlar da gündem oluyor. Onlardan biri de Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcumuz Salih Özcan'ın paylaştığı video oldu. Özcan, Dortmund'dan takım arkadaşı Karim Adeyemi'yle arabada olduğu anları paylaştı.

"GURBET" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Seyir halinde ilerleyen araçtaki ikili, o anlarda Özdemir Erdoğan'ın "Gurbet" isimli şarkısını dinledi. Adeyemi'nin Gurbet şarkısına eşlik ettiği görüldü.

SALİH PAYLAŞTI, BEĞENİ YAĞDI

Özcan ise o anları, Instagram hesabından Türk bayrağı emojisini de ekleyerek paylaştı. Milli yıldızımız Salih Özcan'ın paylaşımında Adeyemi'ye kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.