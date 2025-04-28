Karim Adeyemi'den ağızları açık bırakan "Gurbet" performansı
Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcumuz Salih Özcan, takım arkadaşı Karim Adeyemi ile arabada olduğu anları paylaştı. Adeyemi'nin Özdemir Erdoğan'ın 'Gurbet' şarkısını söylediği anlar kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı.
Futbolda saha içindeki anlar kadar saha dışında yaşananlar da gündem oluyor. Onlardan biri de Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcumuz Salih Özcan'ın paylaştığı video oldu. Özcan, Dortmund'dan takım arkadaşı Karim Adeyemi'yle arabada olduğu anları paylaştı.
"GURBET" ŞARKISINI SÖYLEDİ
Seyir halinde ilerleyen araçtaki ikili, o anlarda Özdemir Erdoğan'ın "Gurbet" isimli şarkısını dinledi. Adeyemi'nin Gurbet şarkısına eşlik ettiği görüldü.
SALİH PAYLAŞTI, BEĞENİ YAĞDI
Özcan ise o anları, Instagram hesabından Türk bayrağı emojisini de ekleyerek paylaştı. Milli yıldızımız Salih Özcan'ın paylaşımında Adeyemi'ye kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.