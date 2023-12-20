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Karabük İdmayurduspor Tarsus İdmanyurdu'nu mağlup etti

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Karabük İdmayurduspor, TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti. Kırmızı-mavililer, bu sezon grupta dördüncü galibiyetini alarak, ligin ilk yarısını 15 puanla 12. sırada tamamladı.

Karabük İdmayurduspor, TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti. Kırmızı-mavililer, bu sezon grupta dördüncü galibiyetini alarak, ligin ilk yarısını 15 puanla 12. sırada tamamladı.

Hakemler: Muhammed Ömür, Yunus Yıldız, Gökmen Çambel

Karabük İdmanyurdu: Enes Çetin, Kerem Yorulmaz, Berkay Yılmaz, Mustafa Kayabaşı, Yusuf Akbulut (Berkcan Cengiz dk. 72),Miraç Türkyılmaz (Emin Akyıldız dk. 57), Ahmet Enes Karataş, Cenk Cengiz (Serkan Sıkılmaz dk. 57), Tolga Mert Aslan, Yasin Özdemir, Ufuk Birdal (Berat Can Sebat dk. 90+5)

Tarsus İdmanyurdu: Mansur Darende, Cemal Metehan Kavalcı, Mert Özdestici (Melih şen dk. 83), Mustafa Köseoğlu (Erhan Kılınç dk. 72), Sait Yıldırım, Ümitcan Balcı (Yusuf Kerem Kalkandere dk. 35), Tugay Cicili, Şehmuz Durak, Cemal Kavalcı, Mehmet Sinan Yeşilot (Berkay Çetin dk. 83), Ömerhan Çıldır

Goller: Ufuk Birdal (dk. 39), Yusuf Akbulut (dk. 45+1) (Karabük İdmanyurduspor), Cemal Metehan Kavalcı (dk. 45+3)

Sarı Kartlar: Ufuk Birdal, Kerem Yorulmaz, Berkcan Cengiz (Karabük İdmanyurdu), Cemal Kavalcı, Şehmuz Durak, Erhan Kılınç - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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