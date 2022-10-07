Kadınların maçında rakibinin şortunu indirip tangasını gösterdi, tribünlerin ağzı açık kaldı

Worcester Warriors kadın ragbi takının oyuncusu Stefania Evans, rakibinin azizliğine uğradı. Canlı yayınlanan karşılaşmada yaşanan bir mücadele sırasında rakibi tarafından şortu indirilen Evans'ın tangası gözüktü. O anlar tribündekileri oldukça şaşırtırken, sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Kadınlar ragbi maçında Kanadalı sporcu Stefania Evans çok talihsiz anlar yaşadı. Rakibinin müdahalesiyle şortu açılan Evans'ın tangasının gözükmesi ekran başında ve tribündeki izleyicileri büyük şoka uğrattı.

RAKİBİ ŞORTUNU İNDİRDİ

Oldukça temaslı bir mücadelenin olduğu anda Stefania Evans'ın rakibi tarafından şortu indirildi. Canlı yayınlanan mücadelede sporcunun tangası gözükürken, o anlar da tribünler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada da büyük ilgi göre olay sonrası Evans TikTok hesabından yaşananları tiye alan bir paylaşım yaptı.

"GÜLMEK İÇİN İYİ BİR ZAMAN"

Takımın zor günlerden geçtiğini belirten Evans, "Basında Worcester Warriors'a ne olduğu hakkında çok şey var, eklememe gerek yok. Her şeye rağmen gülmek için iyi bir zaman gibi." ifadelerini kullandı.

Stefania Evans