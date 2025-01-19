Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak Önemli Bir Galibiyet Aldı
Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29'luk skorla yenerek önemli bir başarı elde etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip tarafından 20-15 önde tamamlandı.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 yendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-15 üstünlükle tamamlarken, karşılaşmadan da 35-29 üstün ayrıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor