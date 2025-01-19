Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler İsrail'de!
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak Önemli Bir Galibiyet Aldı

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak Önemli Bir Galibiyet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29'luk skorla yenerek önemli bir başarı elde etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip tarafından 20-15 önde tamamlandı.

Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 yendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-15 üstünlükle tamamlarken, karşılaşmadan da 35-29 üstün ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
img

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
img

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.