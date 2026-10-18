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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Yüksekovaspor, Fenerbahçe arsaVev ile 1-1 berabere kaldı

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yüksekovaspor ile Fenerbahçe arsaVev, Şemdinli İlçe Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Yüksekovaspor, Princella Adubea'nın 40. dakikadaki golüyle öne geçtiği maçta Fenerbahçe arsaVev, Yağmur Uraz'ın 79. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yüksekovaspor ile Fenerbahçe arsaVev 1-1 berabere kaldı.

Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yüksekovaspor, Princella Adubea'nın 40. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe arsaVev, Yağmur Uraz'ın 79. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

Maçın son bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA
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