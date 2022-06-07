Türkiye'deki kadınlar maçında olay! Sakalları var dediler, TFF'ye şikayet ettiler - Haberler

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Türkiye'deki kadınlar maçında olay! Sakalları var dediler, TFF'ye şikayet ettiler

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Türkiye'deki kadınlar maçında olay! Sakalları var dediler, TFF'ye şikayet ettiler

TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde Rusumat-4 Gençlik ve Adana 01 takımları arasında oynanan ve Ordu temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Adana 01, rakibin 2 erkek oyuncu oynattığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde iki futbolcunun, erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Bunun kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle Adana 01 Futbol Kulübü, federasyona başvuruda bulundu. Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaplan: "Federasyonun alacağı kararı bekliyoruz. Açıklamamızı daha sonra yapacağız" dedi.

"2 ERKEK OYUNCU OYNATILDI"

Kadınlar 3. Ligi'nde play-off son 16 turunda Ordu ekibi Rusumat-4 Gençlik ile Adana 01 kozlarını paylaştı. Ordu temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Adana 01, rakibin 2 erkek oyuncu oynattığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdu.

SAKALLARI VARDI İDDİASI

Karşılaşmada forma giyen iki oyuncunun daha önce erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği öne sürüldü. Halen pembe kimlikle hayatlarını sürdüren iki futbolcunun da erkek hormonları olduğu hatta sakallarının olduğu iddia edildi.

Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası! Bu kez Türkiye'de yaşandı

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