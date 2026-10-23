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Juventus'ta Zeki Çelik'in sol arka adalesinde hafif kas hasarı tespit edildi

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Juventus, milli oyuncu Zeki Çelik'in sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiğini açıkladı. Rennes ile 2-2 berabere kalan maçta takımının ilk golünü atan 29 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda forma giyemedi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik sakatlandı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiği belirtildi.

Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus'un sahasında Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Zeki Çelik, sakatlığından dolayı maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.

Kaynak: AA
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