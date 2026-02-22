Haberler

Olaitan, ilk golünü eski takımına karşı kaydetti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki 23. hafta maçında Göztepe'yi 4-0 yenerken, Junior Olaitan eski takımına karşı ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini eski takımı Göztepe'ye karşı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Beninli futbolcu Junior Olaitan, müsabakanın 59. dakikasında rakip ağları havalandırarak skoru 3-0'a getirdi. 23 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk golünü de eski takımı Göztepe'ye karşı atmış oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Olaitan, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
