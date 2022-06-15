Josef de Souza: Türk vatandaşlığı almak istiyorum

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, 6 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi.

Brezilya'nın Rio şehrinde ailesi ile tatilini yapan Brezilyalı futbolcu, İstanbul'u ve Beşiktaş'ı özlediğini, ligin başlaması için sabırsızlandığını belirterek Demirören Haber Ajansı'na özel açıklama yaptı. Geride kalan sezonun bir değerlendirmesini yapan Josef, "Üç kupalı sezondan sonra bu yıl beklentilerin uzağında kaldık. Takım olarak zirve havasından erken uzaklaşınca bunu toparlamak gerçekten zor oldu. Önümüzdeki sezon Avrupa hedefimiz olmadığı için sadece lige konsantre olacağız. Avrupa'da olamama eksiğimizi avantaja dönüştürmek zorundayız" diye konuştu.