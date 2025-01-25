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Jose Mourinho, tek cümlesiyle Yusuf Akçiçek'in kaderini değiştirdi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'nin Lyon'u ağırladığı maçta genç futbolcu Yusuf Akçiçek büyük beğeni topladı. Mourinho tarafından ilk kez 11'de sahaya sürülen Akçiçek'in performansı dikkat çekti. Akçiçek'in, Premier Lig'den Aston Villa'nın teklifini Mourinho'nun 'Potansiyeli çok yüksek, kesinlikle takımdan ayrılmamalı' demesi üzerine reddettiği ortaya çıktı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı maçta gösterdiği başarılı performansla yıldızlaşan Yusuf Akçiçek için sezon başında Aston Villa'nın teklif yaptığı belirtildi.

Akçiçek Mourinho tarafından Avrupa'da ilk kez 11'de sahaya sürülürken, genç isim hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı. Portekizli hocanın, "Potansiyeli çok yüksek, ayrılmamalı. Bu takımda uzun yıllar oynar" diyerek Yusuf Akçiçek'i bırakmadığı iddia edildi.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Henüz 18 yaşında olan 1.93'lük stoper, Olimpik Lyon'a karşı oynanan maça ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun güvendiği genç yetenek, birçok ikili mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Yusuf Akçiçek maçta yüzde 87 pas isabeti, 3 top uzaklaştırma, 1 top kapma, 1 pas arası, 4/2 hava topu alma performansına imza atarak alkış aldı.

MOURINHO ENGEL OLDU

Sabah'ın haberine göre; sezon başında Premier Lig'den Aston Villa, potansiyeli yüksek olan Yusuf'u resmen Fenerbahçe'den istedi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise, "Potansiyeli çok yüksek. Kesinlikle takımdan ayrılmamalı. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynar" diyerek oyuncunun gitmesine izin vermediği ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Yusuf'un sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre; Yusuf Akçiçek'in 150 bin Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Jose Mourinho, tek cümlesiyle Yusuf Akçiçek'in kaderini değiştirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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