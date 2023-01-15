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Jorge Jesus kafayı taktı, onu istiyor! Fenerbahçe transfer için varını yoğunu ortaya koyacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ın transfer edilmesi konusunda oldukça ısrarcı. Sarı-lacivertliler ise Portekizli hocanın talebi doğrultusunda 24 yaşındaki ABD'li golcü için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright için harekete geçti.

FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Jorge Jesus'un transferi konusunda oldukça ısrarcı olduğu ABD'li golcü için, Fenerbahçe yönetimi tüm şartları zorlama kararı aldı.

Jorge Jesus kafayı taktı, onu istiyor! Fenerbahçe transfer için varını yoğunu ortaya koyacak

HAJİ WRIGHT İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Haji Wright için yaptığı açıklamada ABD'li futbolcu için hiçbir teklif almadıklarını ancak birkaç takımla temasta olduklarını söyledi.

Haberler.com - Spor

Antalyaspor Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hasann hasann:

Alın bakalım daha kactane daha futbolcu alacaksınız.

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