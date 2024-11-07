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Svensson'dan yıllardır ülkemizde oynayan futbolcuları utandıracak hareket

Svensson'dan yıllardır ülkemizde oynayan futbolcuları utandıracak hareket
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Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyet sonrası Türkçe röportaj verdi. Kısa süre önce ülkemize gelen yıldız futbolcunun o anlarına şahitlik eden muhabir de şaşkınlığını gizleyemedi.

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö ile sahasında karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 yendi. Siyah-beyazlılarda Norveçli oyuncu Jonas Svensson, maçın ardından basın mensuplarına Türkçe röportaj verdi.

"3 PUAN İÇİN MUTLUYUZ"

Türkçe konuşan Svensson, "Bugün kolay maç olmadı, zor oldu. Rakibimiz sıkıntılı durumlar çıkardı ama bu zaten normal bir durum. İskandinav takımları disiplinli ve savaşan, mücadele eden takımlar. Onlara karşı oynamak bu açıdan kolay olmadı. Maçı aslında bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim. 3 puan aldığımız için mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Giovanni van Bronckhorst hakkında da açıklamalarda bulunan Svensson, "Geçen yıl zordu, kötü geçti. Bunun en önemli sebebi çok hoca değiştirdik. O kadar çok hoca değiştirince takımın mantalitesini oturtmak kolay değildi. Bu sezon sene başından beri aynı hocayla devam ediyoruz. Sistemimiz, taktiğimiz, oyun anlayışımız aslında aynı mantıkla devam ediyor. O anlamda da geçen seneyle böyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene kötüydü ama bunun hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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