Joao Pereira: Beşiktaş ile İyi Oynadık

Joao Pereira: Beşiktaş ile İyi Oynadık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası, takımın performansını değerlendirdi. Pereira, oyuncularının iyi oynadığını ve galibiyet için fırsatlar yakaladıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçta iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, iyi ve öz güvenli oynadıklarını belirterek, "Golü bulup avantajı da yakalamıştık. Bu bizim için önemliydi. İlk yarı sonunda avantajımızı artırabilirdik, daha fazla gol atabilirdik." dedi.

Pereira, ikinci yarıda Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını dile getirerek, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın iyi oyunu sonrası bizim oyuncularımız skoru koruma düşüncesiyle hareket etti. Biraz performans düşüklüğü oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda verilmeyen bir karardan dolayı oyunun çok değiştiğini anlatan Pereira, "Orada verilmeyen bir sarı kart vardı. Bunlar maalesef futbolda olabiliyor. Daha sonra Beşiktaş biraz pozisyonlara girdi. Biz de geçiş oyunlarında ikinci golü bulabilirdik. 2-0 yapabilirdik. Maalesef bunu yapamadık. Sonra da Beşiktaş golü buldu." diye konuştu.

Performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür eden Joao Pereira, "Çok iyi bir takıma karşı iyi oynadılar. Oyun planına bağlı kaldılar ve yapmak istediklerimizi sahaya yansıttılar. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.