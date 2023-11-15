İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi Başladı

İZMİR,

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) kentteki basın çalışanları arasındaki dayanışmayı artırmak ve meslektaşları bir araya getirmek için bu yıl 4'üncü kez düzenlediği İGC Basın Ligi başladı. Bu yıl Gazeteci Süleyman Alasya anısına düzenlenen lige, 9 Eylül ve Yenigün maçıyla start verildi.

Süleyman Alasya'nın ailesinin de katıldığı ligin açılış töreninde, başlama vuruşunu İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi yaptı. İGC Başkanı Gappi, "Bu turnuva dostluğun simgesi olsun. Bu maçların kaybedeni yoktur. Önemli olan İzmir medyasının birlikte olduğunu göstermesidir" dedi.

"SÜLEYMAN ALASYA KALİTENİN SİMGESİYDİ"

Dilek Gappi şöyle devam etti:

"Bu yıl Süleyman Alasya adına yaptığımız bu ligin gerçekten anlamı büyük. Süleyman Alasya, İzmir spor basınının unutulmaz isimlerindendir. Kalitenin simgesiydi. İyi ki bu sektörde vardı. Onu rahmetle anıyorum, ailesine bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum."