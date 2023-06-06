Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de minikler satranç müsabakaları başladı

İzmir'de minikler satranç müsabakaları başladı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Minikler (A) Kız ve Genel Satranç İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Minikler (A) Kız ve Genel Satranç İl Birinciliği müsabakaları başladı.

İzmir Atatürk Stadyumu'ndaki salonda düzenlenen müsabakalara 450 sporcu katılıyor.

İzmir Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç'ın ilk hamleyi yapmasıyla başlayan müsabakalar, 8 Haziran Perşembe günü kızlar ve genel kategoride yapılacak son gün yarışmalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title