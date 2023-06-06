İzmir'de minikler satranç müsabakaları başladı
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Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Minikler (A) Kız ve Genel Satranç İl Birinciliği müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Minikler (A) Kız ve Genel Satranç İl Birinciliği müsabakaları başladı.
İzmir Atatürk Stadyumu'ndaki salonda düzenlenen müsabakalara 450 sporcu katılıyor.
İzmir Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç'ın ilk hamleyi yapmasıyla başlayan müsabakalar, 8 Haziran Perşembe günü kızlar ve genel kategoride yapılacak son gün yarışmalarıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA / Spor