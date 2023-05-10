İzmir'de Dünya Atletizm Günü yarışmalarla kutlandı

İzmir'de Dünya Atletizm Günü dolayısıyla çocuklara yönelik yarışmalar düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Seha Aksoy Atletizm Sahası'ndaki yarışmalara 4-14 yaş grubundaki çocuklar katıldı. Yarışmaların sonunda çocuklara madalya ve başarı belgesi hediye edildi.

Milli Takım Antrenörü Jülide Öğünç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukları atletizmle tanıştırmak olduğunu belirtti. Öğünç, katılımcı öğretmenlere de teşekkür etti.