İzlediği filmden etkilenerek ustası olduğu capoeirada yüzlerce sporcu yetiştirdi

Capoeira Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Güngör Doğanay: "Çocuklar burada sadece fiziksel gelişim sağlamıyor, motorik gelişimler, bilişsel gelişim, fiziksel aktivitenin yanında sosyalleşme, becerilerini geliştirme, müzik, enstrüman, şarkı söyleme, yani çocuk aynı anda burada 7-8 tane farklı disiplini birden geliştirmeye çalışıyor"

Samsun'da yaşayan Güngör Doğanay, 25 yıl önce izlediği bir filmden etkilenerek çıktığı yolda ustası olduğu capoeira sporunda yüzlerce sporcu yetiştirdi.

Doğanay, televizyonda izlediği 1993 yapımı baştan sona capoeiranın sergilendiği dövüş sanatları filmden etkilenerek başladığı bu branşta 25 yılı geride bıraktı.

Samsun merkezli Capoeira Gençlik ve Spor Derneğini 2007 yılında kurarak yüzlerce öğrenciye ulaşan Doğanay, AA muhabirine, capoeiranın Afrikalı kölelerin sanayi devrimiyle beraber Brezilya ve Portekiz'e taşınmasıyla birlikte kendi kültürlerini dünyaya yaymasıyla ortaya çıktığını dile getirdi.

Dünyada hemen hemen bütün ülkelerde bu sporun yapıldığına işaret eden Doğanay, "Biz de 1994 yılında bir özel kanalda yayınlanan bir filmle beraber başladık. Kötü alışkanlıkları olan okul çocuklarının capoeirayla birlikte rehabilite edilip topluma kazandırılmasına yönelik bir filmdi. Bu filmden çok etkilendik. Sonra o dönemde bugünkü kadar teknoloji gelişmediği için kasetlerini bulduk, izledik. Kendi kendimize sürekli tekrar yaparak bu hareketleri öğrendik." dedi.

Türkiye'ye ilk profesyonel capoeira eğitmenlerinin 2001 yılında davet edilmeye başlandığını ve bu sayede sporu profesyonel şekilde öğrendiklerini aktaran Doğanay, "Sadece capoeirada fiziksel olarak bir bedeni terbiye etmiyoruz. Burada multidisipliner bir organizasyondan bahsediyoruz. Çocuklar sadece fiziksel gelişim sağlamıyor, motor gelişimler, bilişsel gelişim, fiziksel aktivitenin yanında burada sosyalleşme, becerilerini geliştirme, müzik, enstrüman, şarkı söyleme, yani çocuk aynı anda 7-8 tane farklı disiplini birden geliştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Her yaşa hitap eden bir spor

Capoeiranın her yaştan kişinin yer alabileceği bir spor olduğunu aktaran Doğanay, "5,5 yaşından küçük olan çocukların pedagojik olarak eğitimi çok daha farklı. Şu anda 5,5 yaş itibarıyla çocuklarımızı alıyoruz. Denemek isteyen kim varsa zaten deneme derslerine alıyoruz. Haftanın 3 günü burada eğitim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sporun federasyonlaşarak daha fazla kitlelere ulaşmasını istediklerini vurgulayan Doğanay, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz, 25 yıl önce başladığımız süreçte üstüne de bir de derneği kurduk. O dönemden bu döneme kadar da başkanlığını yürütüyorum. Capoeira Genç Spor Kulübü Derneği olarak 6-7 il temsilciliğimiz var. Sadece 60'a yakın öğrencimiz burada var. Diğer illerde de birçok öğrencimiz var. Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Antalya'da. İstanbul'da, Kayseri'de, Mersin'de. Samsun'a böyle bir değer kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz. Bizim için önceliğimiz beden terbiyesi ve çocuklarımızın, her yaştan insanımızın spora kazandırılması. 25 yıldır Samsun'da bunun mücadelesini veriyoruz ve nefesimiz yettiği sürece de buna devam edeceğiz."

Capoeira öğrencilerinden 14 yaşındaki Almira Aksay, sosyalleştiği bu spora büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu ve üç yıldır yaptığı capoeira sporunu asla bırakmayacağını aktararak "Eğitimim de bana çok şey kazandırdı, dikkatli biri değildim, dikkatli bir insan olmayı öğretti. Müzik kulağımı geliştirdi." dedi.

Sekiz yaşındaki Asaf Şahin ise capoeira yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. İlk olarak ters takla ve tekme atmayı öğrendiklerini dile getiren Şahin, ilk kez müzik aletini de capoeirada çaldığını anlattı.

Zekeriya Tutkaç ise kardeşinin uzun zamandır capoeira yaptığını ve yurt dışından döndükten sonra iki kızıyla birlikte buna devam ettiklerini vurgulayarak "Capoeira gerçekten hoşuma gidiyor ve herkesin yapmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı

Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı