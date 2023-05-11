İtalyanlar sıraya girdi! Fenerbahçe'de Joao Pedro geldiği gibi gidiyor
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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Joao Pedro, beklentilerin çok altında kaldı. Türkiye'deki performansına rağmen Cagliari'deki performansıyla İtalya'da kendisini kanıtlayan 31 yaşındaki golcüye 3 takım talip oldu. Sarı-lacivertli formayla sadece 5 gol atabilen Pedro'nun İtalya'ya geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Joao Pedro, sezon sonunda İtalya'ya geri dönebilir.
PEDRO'YA 3 TAKIM TALİP OLDU
Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe formasıyla hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'ya Genoa, Bologna ve Udinese talip oldu. Sarı-lacivertli forma altında beklentilerin altında kalmasına rağmen Cagliari döneminde kendisini kanıtlayan 31 yaşındaki Pedro'nun yeniden İtalya'ya dönmesi bekleniyor.
SADECE 5 GOL ATABİLDİ
Fenerbahçe sezon başında Joao Pedro'yu 4.6 milyon euroya kadrosuna kattı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Pedro, sarı-lacivertli forma altında sadece 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023