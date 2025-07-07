İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak istediğini dile getirdi. Yönetimin Alexis Sanchez için özel bir jet de tahsis edeceği belirtildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin listesindeki son yıldız futbolcuyu İtalyanlar açıkladı.
FENERBAHÇE SANCHEZ'İ İSTİYOR
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Udinese forması giyen 36 yaşındaki golcü oyuncu Alexis Sanchez ile ilgileniyor. Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli ismi rotasyon için düşündüğü belirtildi.
ÖZEL JET HAZIR
Öte yandan bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin Alexis Sanchez için özel bir jet de tahsis edeceği ifade edildi.
KARİYERİ
Kariyerinde Arsenal, Inter, Barcelona, Manchester United, Marsilya, River Plate, Colo-Colo ve Cobreloa formalarını giyen Şilili golcü 735 maçta 208 gol ve 148 asistlik performans sergiledi.