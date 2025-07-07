İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin listesindeki son yıldız futbolcuyu İtalyanlar açıkladı.

FENERBAHÇE SANCHEZ'İ İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Udinese forması giyen 36 yaşındaki golcü oyuncu Alexis Sanchez ile ilgileniyor. Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli ismi rotasyon için düşündüğü belirtildi.

ÖZEL JET HAZIR

Öte yandan bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin Alexis Sanchez için özel bir jet de tahsis edeceği ifade edildi.

KARİYERİ

Kariyerinde Arsenal, Inter, Barcelona, Manchester United, Marsilya, River Plate, Colo-Colo ve Cobreloa formalarını giyen Şilili golcü 735 maçta 208 gol ve 148 asistlik performans sergiledi.