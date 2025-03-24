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İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak

İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
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İtalya Serie A, VAR'da incelenen pozisyonun aynı anda stattaki dev ekranlardan da gösterileceğini duyurdu. Ayrıca İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında hakemin kararını üzerindeki mikrofonla seyircilere açıklaması denemeleri yapılacak.

İtalyan futbolunun en üst seviyesi Serie A'da futboldaki yeri sık sık tartışılan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) için yeni bir karar alındı.

POZİSYONLAR DEV EKRANDA GÖSTERİLECEK

Serie A'dan yapılan yazılı açıklamada, video yardımcı hakem (VAR) uygulamasında şeffaflığı arttırmak için bu hafta sonu oynanacak 30. hafta maçlarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların statların dev ekranlarından gösterileceği ve bu şekilde seyircilerin bilgilendirileceği belirtildi.

HAKEMİN KARARI STADYUMA DUYRULACAK

Ayrıca yine bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında da yine bazı tartışmalı pozisyonları hakemin üzerindeki mikrofonun stat hoparlörüne bağlanarak kararını hem tribündeki hem de televizyon başındaki seyircilere açıklamasına yönelik deneysel çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

8 SENEDİR VAR KULLANIYORLAR

Serie A CEO'su Luigi De Siervo da yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunun video hakem yardımcılarının (VAR) çalışma şekline ilişkin şeffaflığı artırmak için bazı yenilikler getirdiklerini belirtti. İtalya Serie A'da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

bizde hala lale orta versiyonunu yada tek kameralı milli maçları izleyelim

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