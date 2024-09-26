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İtalya'da olaylı derbi! Sokaklar savaş alanına döndü: 15 yaralı var

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İtalya Kupası 2. turundaki Cenova derbisi olaylı geçti. Genoa ile Sampdoria arasında oynanan maçın öncesi ve sonrasında iki takım taraftarlarının arasında çıkan olaylarda 15 kişi yaralanırken, en az 2 kişi de gözaltına alındı.

İtalya Kupası'nda normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandıktan sonra Sampdoria'nın rakibi Genoa'ya penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak tur atladığı derbi öncesi ve sonrasında olaylar yaşandı.

OLAYLAR MAÇTAN ÖNCE BAŞLADI

İtalyan basınındaki haberlere göre Cenova kentinde maçtan önce başlayan gerginlikte, zaman zaman iki takım taraftarları birbirleri ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale ettiği taraftarlar meşale ve taş atarak karşılık verdi.

GERGİNLİK SOKAKLARA TAŞTI

İki takım taraftarları arasındaki olaylar, derbi maçının ardından stat çevresindeki caddelerde de devam etti. Yaşanan olaylarda 15 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin de gözaltına alındığı basına yansıdı. Olaylar nedeniyle bazı caddelerin adeta savaş alanına döndüğü belirtildi.

İtalya'da olaylı derbi! Sokaklar savaş alanına döndü: 15 yaralı var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Cenova İtalya İtalya Futbol Spor

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