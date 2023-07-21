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Yabancı kontenjanında bir kişilik yer açıldı! Galatasaray, Mathias Ross'u resmen kiraladı

Spor Haberleri

Süper Lig takımlarından Galatasaray, futbolcu Mathias Ross'un Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e 250 bin euro karşılığında geçici olarak kiralandığını açıkladı.

Transfer dönemine oldukça hızlı başlayan Süper Lig devi Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralandığını duyurdu.

İşte gideceği takım! Galatasaray, Mathias Ross'u resmen kiraladı

250 BİN EUROYA KİRALANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

Yabancı kontenjanında bir kişilik yer açıldı! Galatasaray, Mathias Ross'u resmen kiraladı

İşte o açıklama;

İşte gideceği takım! Galatasaray, Mathias Ross'u resmen kiraladı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mathias Ross Galatasaray Spor Haberler

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