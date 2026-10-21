Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbulspor, Olcay Demir'in ardından Özer Hurmacı'yı 5 yıllık sözleşmeyle getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbulspor, Olcay Demir'in ardından Özer Hurmacı'yı 5 yıllık sözleşmeyle getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbulspor, Olcay Demir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlüğe Özer Hurmacı'yı getirdi. Hurmacı, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı; kulüp kendisine başarılar diledi.

İstanbulspor, Olcay Demir ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Teknik Direktör Özer Hurmacı'yı getirdi.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Özer Hurmacı, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı. Teknik Direktörümüz Özer Hurmacı'ya hoş geldin dileklerimizi iletiyor, kulübümüz çatısı altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler

7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
Otomotiv devi harekete geçti! 105 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Otomotiv devi 100 binden fazla aracını geri çağırdı
Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı

Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

İkonik fotoğraftaki küçük kız şimdi 15 yaşında! Son hali ortaya çıktı
Silah sesleri üzerine eve girdiler! Karşılaştıkları manzara korkunç

Silah sesleri üzerine eve girdiler! Karşılaştıkları manzara korkunç
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi