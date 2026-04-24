İstanbul Park 2027'den itibaren Formula 1 takvimine dönüyor

İstanbul Park, 2027 yılından itibaren en az beş yıllığına Formula 1 takvimine dahil ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmayı bugün İstanbul'da düzenlenecek etkinlikte resmen duyuracak.

Anlaşmanın detayları henüz paylaşılmadı.

Formula 1 İcra Kurulu Başkanı Stefano Domenicali ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem de törene katılması bekleniyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ve sürücüler ile taraftarlar arasında sevilen pistlerden biri olan İstanbul Park, son olarak Covid-19 salgını sırasında 2021'de

Pist daha önce 2005-2011 yılları arasında yarışlara ev sahipliği yapmış, 2020'de burada kazanan ise yedinci dünya şampiyonluğunu ilan ederek Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.

Türkiye, bu yarışın ardından takvime kalıcı dönüş için görüşmelerini sürdürse de özellikle Katar gibi ülkelerin yüksek organizasyon bütçeleri süreci yavaşlattı.

Ancak 2024 yılında, Formula 1 lastik tedarikçisi Pirelli'nin Türkiye birimi başkanı Lale Cander'in de ortakları arasında bulunduğu Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., yaklaşık 117,8 milyon dolar karşılığında İstanbul Park pistinin işletme haklarını 30 yıllığına aldı.

Bu anlaşma kapsamında şirketten 2026'ya kadar Formula 1'i uzun vadeli bir sözleşmeyle Türkiye'ye geri getirmesi istenmişti.

Şirketin bağlı bulunduğu Can Holding'e Ekim 2025'te "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve ardından kayyum atanmıştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte yürütülen müzakereler bir süre tıkanmış olsa da Şubat ayında Domenicali pistin mevcut bir yarışla dönüşümlü olarak takvime dönmeye yakın olduğunu açıklamıştı.

Şubat ayında konuşan Domenicali ise İstanbul Park'ın mevcut bir yarışla dönüşümlü olarak takvime geri dönmeye yakın olduğunu doğrularken, sezon içindeki yarış sayısının 24 ile sınırlı kalacağını belirtti.