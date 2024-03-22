Spora dair her şeyin konuşulduğu 1. Spor Zirvesi Kongresi, İstanbul Arel Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Kongreye katılan ünlü Spor Yorumcusu Emre Özcan ve Spor Psikoloğu Arda Coşkun, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan tatsız olayların arkasında kötü yönetimlerin olduğunu ileri sürerek, Türk futbolunun kritik bir süreçten geçtiğini belirtti.

İstanbul Arel Üniversitesi'nde 1. Spor Zirvesi Kongresi düzenlendi. Moderatörlüğünü Maç Analisti Emre Kahvecioğlu'nun yaptığı kongrede Spor Yorumcusu Emre Özcan, Spor Psikoloğu Arda Coşkun, Spor Yorumcusu Kaan Kural ile Spor Yorumcusu ve Yazarı İnan Özdemir, spora dair her şeyi İstanbul Arel Üniversitesi'nde konuştu. Özellikle Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili gelen soruları yanıtlayan yorumcular, şiddet olaylarının kulüplerin kötü yönetiminden ve yaptırımların düşük olmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Kongrede özellikle Avrupa futbolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Spor Yorumcusu Emre Özcan, Türkiye'ye yabancı sermayenin girmesini desteklediğini ifade etti. Kötü yönetilen kulüplerin futbola zarar verdiğini sözlerine ekleyen Özcan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan gerilimde kötü yönetimin önemli etkisi olduğunu ileri sürdü. Spor Yorumcusu Emre Özcan, "Bütün kulüplerimiz yıllardır çok kötü yönetiliyor. Hepsi istikrarlı bir şekilde yıllardır berbat yönetilirken bu işi yabancı sermayenin gelip öğretmesi gerekiyor o zaman. Şimdi Başakşehir Futbol Kulübü, City Football Group'a geçti. Büyük transferlerini yaptılar. Zaten rekabetçiler. 5 yıl içerisinde düzenli bir şampiyonluk adayı haline gelecekler. Göztepe'nin 7 - 8 ay içerisinde zirveye oynayacak bir takım olacağına eminim. Çünkü berbat yönetiliyor diğer kulüpler. Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük kulüpler o kadar kötü harcamalar, o kadar kötü yatırımlar yapıyorlar ki, çok daha az parayla, çok daha mantıklı çok daha başarılı yapılar kurmak mümkün. Bunun futbolda sayısız örneği var. Birilerinin doğruları yaparak, işin nasıl yapılacağını öğretmesine ihtiyacımız var. Yıllardır istikrarlı bir şekilde her şeyin standartın çok altında olduğu bir ülkede futbolda standartın altın olacak. Hakemler de öyle olacak, oyuncular da öyle olacak, yapılar da öyle olacak. O yüzden yönetemiyorlar. O yüzden ben diyorum ki yabancı sermaye gelsin yönetmeyi öğretsin" diye konuştu.

"Türk Futbolunda şiddete başvuran kahraman ilan ediliyor"

Kongre de kariyer yolculuğu ile ilgili bilgiler veren Spor Psikoloğu Arda Coşkun ise taraftar psikolojisi hakkında önemli açıklamalarda bulunarak şiddet suçlarında yaptırımların artırılması gerektiğinin altını çizdi. Ankaragücü maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü eski Başkanı Faruk Koca'nın bazı kesimler tarafından adeta kahraman ilan edildiğini ifade eden Coşkun, ülkemizde şiddetin tolere edilemez bir kavram olması gerektiğini vurguladı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarda güvenlik zafiyetinin olduğuna da değinen Coşkun, "Aslında ülkenin bakış açısından çok farklı değil. Ülkemizde şiddete bakış açısı ne kadar tolere edilebildiğini ya da onaylanabildiğini bildiğimiz için hayatın farklı alanlarında olduğu gibi futbolda da aynı durumu yaşıyoruz. Benzer şekilde cezaların olmadığı veya çok böyle sembolik olarak bir şeylerin yaşandığı bir dünya yaşıyoruz. Son olaylardan benim çok umudum yok açıkçası. Herkes çok sert açıklamalar yaptı ama bir hafta sonra tekrardan aynı döngünün içine gireceğiz. Çünkü daha önce de birçok şey yaşadık biliyorsunuz. Taraftarlıkta aidiyet çok önemli bir kavram. Aslında taraftarlar takımlarının haksızlığa uğradığını hissettiklerinde veya maruz kaldıklarında, hem medya, hem kulüp yöneticileri hem sporcuların yaptığı açıklamalar, son dönemde özellikle herkesin haksız olduğu ve herkesin adalet aradığı ama bir taraftan da herkesin bir şekilde içini götürdüğü garip bir sistemin içindeyiz. Galatasaray sürekli mağdur, Fenerbahçe sürekli mağdur ama hep de zirvedeler. Çokta güçlüler. Böyle bir tezat var. Bu durum diğer kulüpler için de geçerli. O yüzden dışardan pompalandığı için taraftarlarda bir noktadan sonra bu mağduriyeti kişiselleştirmeye başlıyorlar. Son olaylarda özellikle güvenlik önlemleri konusunda da büyük zafiyetler olduğu için ve daha önceki örnekler cezasız kaldığı için, hatta ve hatta kahramanlaştığı için bu insanlar, futbolun futbol dışında, sadece yapılan açıklamaların daha ilgi çekici olduğu enteresan bir dünyası var" şeklinde konuştu.

"Bizim sporcularımız doğru hedef belirleyemiyor"

Moderatör Emre Kahvecioğlu'nun geçtiğimiz yıllarda Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşı Marcao ile saha içerisinde yaşadığı kavgayı hatırlatması üzerine konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Spor Psikoloğu Arda Coşkun, daha sonraki süreçte Kerem Aktürkoğlu'nun psikolojik destek aldığını belirtti. Konuşmasının devamında spor psikologlarının çalışma alanları hakkında bilgiler veren Arda Coşkun, ülkemizdeki birçok sporcunun hedeflerini belirmede zorluk yaşadığını belirtti.

Sporcuların yaşam tarzı ile ilgili bilgiler veren Spor Psikoloğu Arda Coşkun, "Kolay bir hayat. Çok para kazanıyorlar. Özellikle göz önündeki branşlarda. Sosyal hayatları muhteşem. Bütün her şey önlerinde gibi duruyor ama aslında birçok sporcunun sancılı dönemlerden geçtiğini biliyorum. Bu bazen görünür oluyor. Bazen hiç görünüyor olmuyor. Buralarda baskıyı avantaj haline getirebilmek, doğru bir hedef koyabilmek, bence en büyük sıkıntılardan biri o, bizim sporcularımızda. Doğru hedef koyma, hem vizyonları olamayabiliyor veya kısa süreli ve sadece sonuçla ilgili maddi bir hedef koyuyorlar kendilerine. Çok sınırlı bir hedef koyabiliyorlar ve onun üstüne çıkmakta çok zorlanıyorlar. Buralarda destek oluyoruz. Duygular nasıl kontrol edilir, duygular nasıl tanınır, onları nasıl kullanmaya başlarsınız gibi genel olarak kendilerini tanımaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sporcular artık bu süreçleri kendileri atlatması gerektiği ön yargısını kırdılar. Doğru yerde, doğru ekipten destek olmakta aslında sporun temel unsurlarından biridir" dedi.

Üç oturumda gerçekleşen kongrenin son oturumunda ise Spor Yorumcusu Kaan Kural ile Spor Yorumcusu ve Yazar İnan Özdemir, kariyer yolculukları ile ilgili bilgiler verdi. Basketbol tarihinin efsanelerinin konuşulduğu oturumda özellikle NBA ve Türkiye basketbolu masaya yatırıldı.

Türk ve dünya sporuna dair önemli bilgilerin yer aldığı kongre plaket takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İSTANBUL