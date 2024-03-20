İspanyol mahkemesi, tecavüz suçundan 4.5 yıl ceza alan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi

İspanyol mahkemesi, Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in, tecavüz suçundan dört buçuk yıl hapis cezasının yaklaşık dörtte birini çektikten sonra 1 milyon euro (1.08 milyon dolar) kefaletle şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak, bu karara bir hakimin ret oyuyla oybirliği sağlanmadı ve hala temyiz edilebilir.

Alves'in serbest bırakılma koşulları arasında, hem Brezilya hem de İspanyol pasaportlarını bırakması ve İspanya'yı terk edememesi için haftalık olarak mahkemede görünme zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, mahkeme Alves'e mağdura yaklaşmaması için bir uzaklaştırma kararı da verdi.

Bu kararın ardından Alves'in avukatı hemen yorum yapmak için mevcut değildi ve kararın temyiz edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.