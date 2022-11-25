İspanya Milli Takımı'nın hocası Luis Enrique'den futbolcularına çarpıcı cinsel ilişki tavsiyesi

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, maçlardan önce futbolcularının cinsel ilişkiye girmelerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli hoca, Twitch üzerinden yaptığı açıklamada, "Oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmesi bence gayet normal. Ancak tabi maçtan bir gece önce cinsel ilişki partisine katılmanız pek ideal bir durum değil." dedi.

2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla geçen İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique, Twitch üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PEK İDEAL BİR DURUM DEĞİL"

Maçlardan önce futbolcularının cinsel ilişkiye girmelerine ilişkin konuşan deneyimli hoca, "Oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmesi bence gayet normal. Ancak tabi maçtan bir gece önce cinsel ilişki partisine katılmanız pek ideal bir durum değil." ifadelerini kullandı.

"EŞİMLE İSTEDİĞİM ZAMAN BİRLİKTE OLUYORDUM"

İspanyol teknik direktör sözlerini, "Kulüplerinde geçirdikleri vakitlerde oyuncuların yaptığı hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Eşleri ile veya başka birileriyle cinsel ilişkiye girmeleri onlara iyi gelecektir. Bu gayet normal bir durum. Cinsel sağlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve oyuncuyken ben de eşimle istediğim zaman birlikte oluyordum ancak sahada da işimi yapıyordum." diyerek noktaladı.