İspanya alarma geçti! Hükümetin talebiyle Sevilla-Fenerbahçe maçı yüksek riskli ilan edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı maç öncesi İspanya'da alarm verildi. 3 binden fazla Türk taraftarın gideceği maç öncesi Şiddet Karşıtı Komisyon, hükümetten gelen talep doğrultusunda mücadeleyi yüksek riskli maç ilan etti. Karşılaşma tribünlerde geniş güvenlik önlemleri alınarak oynanacak.

Sevilla ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında 9 Mart'ta İspanya'da karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi alarm verildi.

YÜKSEK RİSKLİ MAÇ İLAN EDİLDİ

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, 3 binden fazla Türk taraftarın gitmesi beklenen maçın yüksek riskli olduğu açıklandığı belirtildi. Şiddet Karşıtı Komisyon'un hükümetten gelen talep sonrası harekete geçtiği ve karşılaşmaya en yüksek güvenlik derecesinin verildiği ifade edildi.

DEV MÜCADELE 9 MART'TA

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki mücadele 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 16 Mart'da Kadıköy'de.