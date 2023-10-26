İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de 100. maçına çıktı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ludogorets karşısında sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşırken sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadelenin 63. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 3. golde büyük rol oynadı. 2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktı.

28 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe forması altında Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 22, Türkiye Kupası'nda da 6 kez mücadele etti. Başarılı orta saha bu süreçte 19 kez gol sevinci yaşadı.

2023-2024 sezonunda kariyerinin en iyi başlangıcına imza atan İrfan Can, tüm kulvarlarda 17 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL