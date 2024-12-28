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Inter, Cagliari'yi 3-0 Geçerek Liderliğe Yükseldi

Inter, Cagliari'yi 3-0 Geçerek Liderliğe Yükseldi
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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, Cagliari'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu, takımının son golünü kaydederek galibiyete katkı sağladı.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter deplasmanda Cagliari'yi 3-0 mağlup ederken, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımının son golünü kaydetti.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari ile Inter Sardegna Arena'da karşı karşıyla geldi. İlk yarı golsüz sona ererken, 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martnez ve 78. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu golleriyle Inter sahadan 3-0 galip ayrıldı. Puanını 40'a çıkaran Inter, maç fazlasıyla aynı puanda bulunan Atalanta'yı averajla geçerek liderliğe yükseldi. Cagliari ise 14 puanla 18. sırada kaldı.

Inter haftaya deplasmanda Venezia ile karşılaşacak, Cagliari ise Monza'ya konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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