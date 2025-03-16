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İnegölspor ve GMG Kastamonuspor Berabere Kaldı

İnegölspor ve GMG Kastamonuspor Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında İnegölspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Fatih Aktay ve Ersel Aslıyüksek'ten geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında İnegölspor, sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Evren Aydoğan, Batuhan Topçu, Orhun Aydın Duran

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, Alican Özfesli (Batuhan Günaldı dk. 82) Ali Mert Aydın (Mehmet Arda Akdeniz dk. 66) İsmail Zehir, Uğur Utlu (Mustafa Mete Tetik dk. 66) Yusuf Tursun (Mete Sevinç dk. 90) Fatih Aktay (Ahmet Hakan Şahin dk. 82) Sadık Arda Yılmaztürk

GMG Kastamonuspor: Furkan Taş, Ersel Aslıyüksek, Oğuz Yılmaz, Ali Altınöz (Yasin Başaytaç dk. 88) Erhan Kartal, Çınar Tarhan (Mustafa Kapı), Ömer Önder, Burak Bilgen (Taner Gümüş dk. 75) Kerem Baykuş (Metincan Cici dk. 61) Erkam Reşmen, Barış Gök

Goller: Fatih Aktay (İnegölspor) Ersel Aslıyüksek (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Mehmet Arda Akdeniz (İnegölspor) Ali Altınöz (GMG Kastamonuspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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