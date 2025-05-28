Indiana Pacers, Doğu Konferansı Finali'nde Knicks'i Yenerek Seriyi 3-1'e Getirdi

Indiana Pacers, Doğu Konferansı Finali'nde Knicks'i Yenerek Seriyi 3-1'e Getirdi
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NBA Doğu Konferansı final serisinin 4. maçında Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-121 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Tyrese Haliburton'un triple double performansı dikkat çekti.

Nba'de Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Indiana Pacers, konuk ettiği New York Knicks'i 130-121'lik skorla yendi ve 3-1 öne geçti.

Nba'de heyecan tek mücadeleyle devam etti. Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, evinde karşılaştığı New York Knicks'i 130-121'lik skorla mağlup etti ve seriyi 3-1 yaptı. Indiana'da Tyrese Haliburton 32 sayı, 15 asist ve 12 ribaund ile oynayarak triple double yaparken, Pascal Siakam 30 sayı ve Bennedict Mathurin de 20 sayıyla eşlik etti. New York'ta ise Jalen Brunson 31 sayı, Karl-Anthony Towns da 24 sayı, 12 ribaund ile double double yaptı.

Indiana Pacers bir sonraki müsabakadan galip ayrılması durumunda NBA finaline yükselecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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