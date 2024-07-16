İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de

Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını terlettiği dünya devi Real Madrid, Kylian Mbappe için Santiago Bernabeu'da görkemli bir imza töreni düzenledi.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Florentino Perez'in açıklamaları sonrası Kylian Mbappe, 80 bin taraftarın önünde ilk kez Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'ya ayak bastı. Taraftarları selamlayan Mbappe, "Bugün hayallerim gerçek oldu. Gerçekten çok mutluyum. Burada olmak inanılmaz bir duygu. Yıllarca Real Madrid'i hayal ederek kafamı yastığa koydum ve şimdi bu hayalim gerçek oldu" dedi.

İMZA PARASI 50 MİLYON EURO

Marca'nın haberine göre Real Madrid, 5 yıl sözleşme imzaladığı Kylian Mbappe'ye 50 milyon euro imza parası ödeyecek. Yıldız futbolcunun yıllık maaşının ise 15-20 milyon euro arasında olması bekleniyor.