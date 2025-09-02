İmaj Altyapı Vanspor, Sloven Orta Saha Zac Jevsa Jevsenak'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekibi İmaj Altyapı Vanspor, İtalya Serie A ekibi Pisa'nın oyuncusu Sloven futbolcu Zac Jevsa Jevsenak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Transfer, satın alma opsiyonuyla gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, Sloven futbolcu Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İtalya Serie A ekibi Pisa'nın oyuncusu Jevsenak'ın kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, satın alma opsiyonuyla 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor