İlkem Yapı Tarsusspor, Antalya Toroslar Basketbol'a mağlup oldu

İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadın Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Antalya Toroslar Basketbol'a 87-70 mağlup oldu. Karşılaşmada Tarsus ekibi, ilk periyodu önde kapatsa da sonuçta mağlup oldu.