İlkem Yapı Tarsusspor, Antalya Toroslar Basketbol'a mağlup oldu
İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadın Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Antalya Toroslar Basketbol'a 87-70 mağlup oldu. Karşılaşmada Tarsus ekibi, ilk periyodu önde kapatsa da sonuçta mağlup oldu.
Mustafa ERCAN/MERSİN,
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tolga Edis, Metin Erol, Hasan Ok
İLKEM YAPI TARSUSSPOR: Reed 21, Kübra Erat 7, Bogicevıc 12, Büşra Akgün 13, Cave 14, Yağmur Bul 2, Aysun Yıldıztekin 1
ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Aısha Sheppard 24, Bone 16, Günesh Denise Karaoğlan 7, Özge Kavurmacıoğlu 11, Adela Delic 2, Henderson 27
1'NCİ PERİYOT: 26-25
İLK YARI: 41-43
3'NCÜ PERİYOT: 60-69
İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadın Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Servet Tazegül Spor Salonu'nda Antalya Toroslar Basketbol'a 87-70 mağlup oldu.
Karşılaşmaya Monique Reed, Kübra Erat, Nina Bogicevıc, Büşra Akgün, Andrea Cave beşlisi ile çıkan İlkem Yapı Tarsusspor, ilk periyodu 26-25 önde kapattı. Tarsus ekibi, ilk yarıyı 41-43 geride tamamladı. 3'üncü periyodu 69-60 önde tamamlayan Antalya Toroslar Basketbol, son periyotta farkı açarak maçı 87-70 kazanmayı başardı.