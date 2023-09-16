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İlkem Yapı Tarsusspor, Antalya Toroslar Basketbol'a mağlup oldu

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İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadın Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Antalya Toroslar Basketbol'a 87-70 mağlup oldu. Karşılaşmada Tarsus ekibi, ilk periyodu önde kapatsa da sonuçta mağlup oldu.

Mustafa ERCAN/MERSİN,

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tolga Edis, Metin Erol, Hasan Ok

İLKEM YAPI TARSUSSPOR: Reed 21, Kübra Erat 7, Bogicevıc 12, Büşra Akgün 13, Cave 14, Yağmur Bul 2, Aysun Yıldıztekin 1

ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Aısha Sheppard 24, Bone 16, Günesh Denise Karaoğlan 7, Özge Kavurmacıoğlu 11, Adela Delic 2, Henderson 27

1'NCİ PERİYOT: 26-25

İLK YARI: 41-43

3'NCÜ PERİYOT: 60-69

İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadın Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Servet Tazegül Spor Salonu'nda Antalya Toroslar Basketbol'a 87-70 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Monique Reed, Kübra Erat, Nina Bogicevıc, Büşra Akgün, Andrea Cave beşlisi ile çıkan İlkem Yapı Tarsusspor, ilk periyodu 26-25 önde kapattı. Tarsus ekibi, ilk yarıyı 41-43 geride tamamladı. 3'üncü periyodu 69-60 önde tamamlayan Antalya Toroslar Basketbol, son periyotta farkı açarak maçı 87-70 kazanmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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