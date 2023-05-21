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Iğdırspor 26 yıl sonra 2'nci Lig'e yükseldi

Iğdırspor 26 yıl sonra 2'nci Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un son haftasında Ofspor'u 1-0 mağlup eden Iğdırspor, 26 yıllık aranın ardından 2'nci Lig'e yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un son haftasında Ofspor'u 1-0 mağlup eden Iğdırspor, 26 yıllık aranın ardından 2'nci Lig'e yükseldi. Güneşin doğduğu Iğdır'da sporseverler, cadde ve sokakları bayram yerine çevirerek şampiyonluğu kutladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, Alanya Kestelspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Iğdırspor, mutlu sona ulaştı. Ligin son haftasında deplasmanda Ofspor'a konuk olan Iğdırspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Takımlarının şampiyon olmasının ardından Iğdırlılar, büyük sevinç yaşarken, cadde ve sokaklar bayram yerine döndü.Davul - zurna eşliğinde saatlerce eğlenen halk, büyük kutlamayı 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya bıraktı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ofspor Iğdır Spor Haberler

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