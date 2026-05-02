Amed Spor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Amed Spor Faaliyetler, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından rakibi Esenler Erokspor'un puan kaybıyla tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselirken, Iğdır'da da taraftarlar bu tarihi başarıyı coşkuyla kutladı.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Spor Faaliyetler, en yakın rakibi Esenler Erokspor'un puan kaybetmesiyle Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. Tarihi başarının ardından Amed Sportif Faaliyetler taraftarı yalnızca Diyarbakır'da değil, Iğdır'da da büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şehrin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde Süper Lig coşkusunu kutladı. Vatandaşlar, uzun yıllardır Süper Lig hayali kurduklarını belirterek Amed Sportif Faaliyetler yönetimini ve emeği geçenleri tebrik etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
