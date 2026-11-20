Iğdır FK hocası Koçak, Ümraniyespor beraberliğinde gol sorununun sürdüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu açıklamada bulunan Teknik Direktör Kenan Koçak, gol yolunda ve gol atmada sıkıntıların sürdüğünü belirterek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Ümraniyespor müsabakasının ardından, "Maalesef gol yolunda, gol atmada sıkıntılarımız devam ediyor ama çalışacağız" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Maalesef gol yolunda, gol atmada sıkıntılarımız devam ediyor ama çalışacağız. Takımın ilk 15-20 dakika ve 2-1'den sonraki reaksiyonundan memnunum ama o ara maalesef oyun şablonumuzdan, oyun disiplinimizden koptuk. Tabii kendi aramızda konuşup gelişimimize devam sağlayacağız. İnşallah bu tür maçları da değerlendirip gelişimimizde bir adım daha öne doğru atacağımızı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.