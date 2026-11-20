Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Ümraniyespor müsabakasının ardından, "Maalesef gol yolunda, gol atmada sıkıntılarımız devam ediyor ama çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Maalesef gol yolunda, gol atmada sıkıntılarımız devam ediyor ama çalışacağız. Takımın ilk 15-20 dakika ve 2-1'den sonraki reaksiyonundan memnunum ama o ara maalesef oyun şablonumuzdan, oyun disiplinimizden koptuk. Tabii kendi aramızda konuşup gelişimimize devam sağlayacağız. İnşallah bu tür maçları da değerlendirip gelişimimizde bir adım daha öne doğru atacağımızı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı