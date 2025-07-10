Spor Toto tarafından Iğdır'da yeni spor tesisleri yapılacak.

Iğdır Valiliği, konuyla ilgili Spor Toto ile imzalanan protokol hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile Iğdır'a kazandırılacak projelere ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında ilimize çok amaçlı spor salonu, sentetik yüzeyli semt sahası, tribün ve 8 kulvarlı atletizm pisti, 15 adet halı saha kazandırılacak. Protokol, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ve Vali Ercan Turan arasında imzalandı. İmza töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin de hazır bulundu. Bu önemli yatırımların ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Iğdır Milletvekilimiz Sayın Cantürk Alagöz'e, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Mehmet Ata Öztürk'e şükranlarımızı sunuyoruz."