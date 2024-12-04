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Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme

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Wanda Nara ile olan boşanma süreci gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Johnny Deep paylaşımıyla Nara'ya göndermede bulundu. Arjantinli yıldızın bu paylaşımı da davayı kazanacağını ima ettiği şeklinde yorumlandı.

Çapraz bağ ameliyatı olan ve sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyr. Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Icardi, yaptığı paylaşımla ilginç bir gönderme yaptı.

JOHNNY DEEP'İ PAYLAŞTI

31 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinden Johnny Deep'in mahkeme salonundan fotoğrafları paylaştı. Hollywood yıldızı Deep, eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın konuştuğu bir boşanma süreci yaşamış ve bu davanın kazananı olmuştu.

İşte Icardi'nin paylaşımı;

Icardi'den Wanda Nara'ya çok konuşulacak gönderme

HERKES BU YORUMU YAPIYOR

Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından ilgi gören ve etkileşim yağmuruna tutulan Icardi'nin paylaşımı, Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Arjantinli yıldızın davayı kazanacağını ima ettiği şeklinde yorumlandı.

Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYasin Bozkurt:

bikmadimiz mi böyle haber yapmaktan

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

Bi kurtul Şundan.

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Haber Yorumlarıharun yakar:

Sen arkadaşının karısına göz dik, başkası seninkine göz dikince ağla nasıl bir şeymiş İCARDİ ?? G6s lilere acıyorum aklıma geldikçe .. Arjantin bile men etti bu adamı milli takımdan bunlar yıldız diyw diye çocuklara bu adamı idol olarak gösteriyorlar ..

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Wanda yarın pişmanım desin, İcardi gider alır gelir

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yav yeter. Şu ülkeden gitse ve başka takıma transfer olsa da kurtulsak şunun iğrenç ilişkilerinden

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Haber Yorumlarıilker oymak:

??????

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