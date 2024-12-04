Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme

Çapraz bağ ameliyatı olan ve sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyr. Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Icardi, yaptığı paylaşımla ilginç bir gönderme yaptı.

JOHNNY DEEP'İ PAYLAŞTI

31 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinden Johnny Deep'in mahkeme salonundan fotoğrafları paylaştı. Hollywood yıldızı Deep, eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın konuştuğu bir boşanma süreci yaşamış ve bu davanın kazananı olmuştu.

İşte Icardi'nin paylaşımı;

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Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından ilgi gören ve etkileşim yağmuruna tutulan Icardi'nin paylaşımı, Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Arjantinli yıldızın davayı kazanacağını ima ettiği şeklinde yorumlandı.