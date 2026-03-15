Haberler

Icardi'den Galatasaray taraftarının sabrını sınayan hareket

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın 3-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmayıp stattan hızla ayrıldığı görüntüler gündem oldu. Icardi, maç sonu kutlamalarında yer almadı ve stattan ilk ayrılan isim oldu. Daha önce de Liverpool'u 1-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından stattan ilk ayrılan isim olmuştu.

  • Mauro Icardi, Galatasaray'ın Başakşehir maçındaki galibiyet kutlamalarına katılmadı.
  • Mauro Icardi, maç sonunda stattan ilk ayrılan isim oldu.
  • Mauro Icardi, daha önce Galatasaray'ın Liverpool maçından sonra da stattan ilk ayrılan isim olmuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, RAMS Başakşehir maçının ardından sergilediği tavırla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Deneyimli futbolcunun maç sonu kutlamalarına katılmaması dikkat çekti.

MAÇA YEDEK BAŞLADI

Süper Lig'de oynanan Başakşehir karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Mauro Icardi, 75. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu. Arjantinli forvet sahada kaldığı sürede yalnızca bir kez topla buluştu.

KUTLAMALARDA YER ALMADI

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevincine katılan görüntüleri paylaşılırken, Icardi'nin bu kutlamalarda yer almaması dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu ne maç sonu üçlüsünde ne de kulübün paylaştığı soyunma odası görüntülerinde yer aldı.

STATTTAN İLK AYRILAN İSİM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Mauro Icardi'nin 3-0'lık galibiyetin ardından stat koridorunu hızlı adımlarla geçerek stattan ayrıldığı görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Arjantinli yıldız daha önce de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından staddan ilk ayrılan isim olmuştu. O dönemde Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile görülen bir duruşması nedeniyle hızlı şekilde İtalya'ya gittiği ortaya çıkmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

İyi olabilirsin. Ama senden daha iyileri varsa saygı duyacaksın. Bu hareketler yapanı zarara sokar. Ama sabır da bir yere kadar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

