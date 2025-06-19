Hüseyin Bulut'a Batman Petrolspor Talip Oldu

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Bulut'a aynı ligde mücadele eden Batman Petrolspor'un talip olduğu öğrenildi. Kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 15 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi sol kanat oyuncusunun cazip bir teklif gelmesi halinde yuvadan uçabileceği belirtildi.

Ligde penaltıdan 3 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu diğer gollerinin 8'ini ayakla, 4'üncü ise kafayla attı. Hüseyin, ligdeki son golünü Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda penaltıdan Batman Petrolspor filelerine göndermişti. Finalde 1'inci Lig biletini Vanspor'a kaptıran Batman temsilcisi yeni sezonda da Altınordu ile birlikte Beyaz Grup'ta yer alacak.