Hull City, Premier Lig için play-off oynayacak

HULL City, İngiltere Championship'in 46'ncı haftasında sahasında ağırladığı Norwich City'i 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 73 yapan Hull City, ligi 6'ncı sırada bitirerek Premier Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı.

İngiltere Championship'te normal sezon bugün oynanan 12 karşılaşma ile sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Norwich City'i konuk etti. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 26'ncı dakikada Mohamed Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hull City bu gole 28'inci dakikada Oliver McBurnie'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi. 67'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Oliver McBurnie, takımını öne geçirdi: 2-1. Maçı 2-1 kazanarak puanını 73 yapan Hull City, normal sezonu 6'ncı sırada bitirerek, Premier Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Hull City, play-off yarı finalinde ligi 3'üncü sırada tamamlayan Millwall ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Premier Lig'e direkt yükselen iki takım ise Coventry City ve Ipswich Town oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü ise bir dönem Türkiye'de görev yapan Sergej Jakirovic'in yaptığı Hull City, Premier Lig'e yükselmek için play-off oynayacak. Ligde 46 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Hull City, 73 puan topladı. Turuncu-siyahlılar, bu maçlarda rakip kalelere 70 gol gönderirken, kalesinde 66 gol gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı